Vicopisano: posticipati i lavori sulla rete idrica a causa del maltempo

Acque SpA comunica che, a causa delle condizioni meteo avverse, i lavori sulla rete idrica nel comune di Vicopisano, inizialmente programmati nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 ottobre, sono rinviati a giovedì 7 ottobre. Di conseguenza, dalle ore 22 di giovedì 7 alle ore 6 di venerdì 8 ottobre, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in zona Vico Centro Expo. Contestualmente si verificheranno cali di pressione a San Giovanni alla Vena, nelle località La Botte, Barsiliana, Pian di Vico e a Vicopisano (ad eccezione del centro storico) con possibili e temporanee mancanze d’acqua ai piani più alti delle abitazioni.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. Al fine di limitare i disagi agli utenti verrà allestito un servizio di rifornimento idrico sostitutivo tramite un'autobotte posizionata a Vico Centro Expo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.