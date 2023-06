Vecchiano: avviati i lavori per il recupero e il potenziamento del depuratore

E' in corso già da alcune settimane, e si appresta ora a entrare nel vivo, un importante intervento di Acque, dal valore di circa due milioni di euro, per efficientare il 'secondo tempo' del servizio idrico integrato nel comune di Vecchiano. Il riferimento è ai lavori per il potenziamento del depuratore: un adeguamento funzionale indispensabile per ammodernare l’infrastruttura e migliorarne la capacità di trattamento, che garantirà evidenti benefici per l’ambiente e per tutti i cittadini vecchianesi.

L’impianto, situato in via della Barra, riceve i reflui civili provenienti dall’intero sistema fognario di Vecchiano, e ha una capacità di trattamento pari a 9mila abitanti equivalenti: un dimensionamento più che sufficiente per il territorio servito, che rimarrà per questo inalterato alla fine dei lavori. Il progetto, messo a punto da Ingegnerie Toscane, consentirà piuttosto di migliorare le prestazioni del depuratore nel suo complesso utilizzando apparecchiature più moderne e affidabili. Non solo: l’impianto sarà potenziato tramite una serie di riconversioni di spazi e volumi già esistenti, minimizzando gli interventi strutturali per la realizzazione delle nuove vasche: sfruttando al meglio le dotazioni impiantistiche attuali, l’infrastruttura sarà così ammodernata contenendo costi e tempi di intervento.

"Una volta ultimato il progetto - spiega il presidente di Acque, Giuseppe Sardu - il risultato sarà quello di un impianto ottimizzato, moderno e adeguato agli standard richiesti oggi a un depuratore così importante come quello di Vecchiano, che potrà contare su più moderne tecnologie e avrà la capacità di trattare volumi maggiori, con significativi vantaggi per l’ambiente e per la qualità della vita dei cittadini".

"L’intervento - sottolinea il sindaco Massimiliano Angori - ottimizzerà i processi depurativi, liberando ulteriore capacità di trattamento per eventuali nuovi allacci alla pubblica fognatura e garantendo potenzialità di sviluppo produttivo al territorio. In base al cronoprogramma, i lavori saranno completati entro l’autunno. Ringrazio Acque per l’importante progetto che migliorerà significativamente le condizioni dell'impianto a beneficio di tutta la comunità".