Trasportato in Psichiatria, si strappa l'accesso venoso e si allontana: intervento della Polizia

Intervento di una Volante della Polizia di Stato nella serata di ieri, 18 ottobre, nella zona di via Santa Maria a Pisa. I poliziotti, in servizio nell'area monumentale, hanno notato un giovane, risultato poi essere un 33enne di nazionalità italiana, che vagava spaesato con un braccio sanguinante. Alla vista degli agenti che hanno cercato di fermarlo per accertarsi delle sue condizioni, l'uomo si è allontanato per essere poi bloccato in piazza Cavallotti.



Dagli accertamenti è risultato che il 33enne era stato trasportato nel pomeriggio da un'ambulanza all'ospedale Santa Chiara per essere visitato nel reparto di Psichiatria dopo aver dato in escandescenza. L'uomo però si era allontanato prima di essere visitato, strappandosi anche dal braccio l'accesso venoso applicato dai sanitari. Da qui dunque il copioso sanguinamento notato dai poliziotti.



Gli agenti hanno dunque chiamato il 118 che ha trasportato nuovamente il 33enne in ospedale.