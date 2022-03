Piazza delle Baleari, in partenza i lavori di manutenzione della locomotiva

Allestita in questi giorni la struttura temporanea a protezione della locomotiva esposta in piazza Baleari a Marina di Pisa che permetterà di eseguire l’intervento protettivo di manutenzione, in partenza da lunedì 4 aprile. La locomotiva 'Dante Alighieri', fanno sapere dall'amministrazione comunale, era stato oggetto lo scorso anno di un primo trattamento prima di essere esposta, da ripetere annualmente a causa dell’azione degli agenti corrosivi derivanti dalle mareggiate. Constatato lo stato della locomotiva dopo i mesi invernali (il degrado aveva sollevato polemiche), il Comune ha ritenuto necessario anticipare il trattamento con nuove modalità di intervento, utilizzando prodotti protettivi più resistenti e valutando la necessità di procedere ad un lavaggio dopo ogni libecciata che tolga le parti saline depositate. L’intervento viene svolto nel periodo primaverile, dovendo sfruttare condizioni metereologiche favorevoli che evitino temperature basse, precipitazioni piovose, umidità e vento, che potrebbero compromettere operazione.

“Come avevamo già anticipato - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici e decoro urbano Raffaele Latrofa - abbiamo affidato i lavori per la manutenzione della locomotiva, che partiranno nei prossimi giorni. Per permettere ai tecnici di lavorare senza interruzioni dovute alle condizioni metereologiche, è stata montata una struttura di copertura temporanea del manufatto. L’intervento terminerà prima dell’estate, in modo che tutti possano tornare a godersi in pieno la bellezza della piazza. Sono infatti in arrivo, appena il maltempo di questi giorni lo permetterà, le piantumazioni floreali primaverili che abbelliscono ogni anno la piazza, così come tutto il lungomare. L’intervento di manutenzione della locomotiva, così come il rinnovo delle fioriture stagionali in tutte le piazze della città e del litorale, fanno parte del metodo di azione che la nostra amministrazione porta avanti fin dall’inizio, teso a proseguire con costanza le manutenzioni nel corso del tempo, in modo da garantire continuità alla qualità iniziale dei nostri interventi di cura del decoro urbano”.

L'intervento in programma

La locomotiva necessita attualmente di interventi per la salvaguardia di tutte le parti metalliche, sia nude che ricoperte da vernici, che presentano una recente sovrapposizione di ossidazione e perdita di colore nero con la messa in vista del vecchio sottostante trattamento al minio, dovuta principalmente agli effetti delle reazioni atmosferiche. L'intervento prevede principalmente tre azioni distinte: detersione del cloruro di sodio, decapaggio delle parti ossidate e protezione. La prima fase consiste nella rimozione dei sali cristallizzati con l'utilizzo getto ad acqua a bassa pressione da eseguire su tutto il manufatto, a caduta dall'alto al basso, evitando l’utilizzo di getto diretto sulle zone da trattare, così come l'ausilio di spazzole abrasive. La successiva fase del decapaggio è finalizzata alla rimozione sicura dell’ossido formatosi sulle parti ferrose, da effettuarsi tramite l'utilizzo di un acido della categoria ossiacidi. L'ultima fase prevede la protezione delle zone decapate tramite l'apposizione di uno specifico protettore del ferro per esterno.