Intervento Pisamo per nuovi marciapiedi in via Bargagna

Intervento di rifacimento marciapiedi in via Bargagna a Pisa, lato Isola Verde, per consentire la prosecuzione del percorso pedonale nei tratti in curva in piena sicurezza. Si tratta di un intervento eseguito da Pisamo che ha previsto la realizzazione ex novo del marciapiede dove mancante, con i ribassamenti che consentono la fruizione anche ai disabili, sia verso il parcheggio, sia verso le nuove strisce pedonali. Le quattro porzioni di marciapiede sono realizzate in mattonelle di cemento per un totale di circa 120 metri quadri. Il costo dell'operazione è di 12mila euro.