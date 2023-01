Rinnovo arboreo: lavori in arrivo in via dell’Aeroporto con sostituzione di 22 pini

Incontro a Palazzo Gambacorti tra amministrazione comunale e associazioni ambientaliste della città per discutere sugli interventi di rinnovo arboreo in partenza nelle prossime settimane a Pisa. Si è tenuto giovedì 19 gennaio e vi hanno partecipato il sindaco Michele Conti, l’assessore al verde urbano Raffaele Latrofa, il dirigente dell’ufficio verde Fabio Daole e i rappresentati delle associazioni WWF Alta Toscana, Legambiente Pisa, Italia Nostra Pisa.

"L’incontro con le associazioni ambientaliste della città - ha dichiarato l’assessore Raffaele Latrofa - rappresenta un momento di confronto per condividere il programma di rinnovo arboreo in ogni quartiere, discutere su tempi e modalità di intervento e recepire le istanze delle associazioni. Punto principale dell’incontro è stato l’intervento in via dell’Aeroporto, dove siamo costretti a rimuovere 22 pini, che saranno sostituiti in uguale numero da nuove piante di essenze diverse. Su questo intervento abbiamo recepito la richiesta delle associazioni di dilazionare in due tempi l’intervento, partendo prima dal lato destro (verso aeroporto), dove si procederà alla realizzazione del nuovo marciapiede, che sarà realizzato in asfalto architettonico, non con le mattonelle come ora, in modo da evitare anche il rumore causato dai trolley dei turisti che percorrono la strada, come segnalato dai residenti. Poi in seconda battuta, una volta terminati tutti i lavori sul lato destro, compresa la ripiantumazione di nuove essenze con apparato radicale più profondo a differenza dei pini, si procederà con il lato sinistro della strada, che sarà interamente riasfaltata".

"Tengo a ricordare - ha specificato l’assessore - che alla base di queste rimozioni, come sempre, c’è la valutazione da parte dell’Università di Pisa, Dipartimento di Agraria, che albero per albero ha valutato lo stato di salute specifico della pianta e la necessità di intervenire. Nei casi dove si rende necessaria la rimozione segue sempre la sostituzione con nuova pianta, nello stesso sito o in zone limitrofe, a seconda dello spazio a disposizione. Siamo soddisfatti che le associazioni apprezzino la nostra volontà di mantenere un confronto chiaro e aperto, che parte dalla condivisione dell’obiettivo che è quello di preservare e ampliare il patrimonio arboreo cittadino. Ogni anno investiamo importanti risorse proprie del Comune, 2 milioni di euro per la manutenzione del verde pubblico con attività di manutenzione e rinnovo del patrimonio arboreo, tra cui i recenti 100 alberi per i nuovi nati a Gagno e 80 nuove piante messe da poco a dimora al canile di Ospedaletto. A questi interventi si aggiungono i progetti di rinnovo arboreo con finanziamenti esterni: tra poco saranno piantumati i 500 alberi al Parco Europa di Cisanello e nell’arco dell’anno verranno messe a dimora 512 nuove piante nei giardini scolastici".

In tutti gli interventi, prima di passare alla sostituzione dei nuovi alberi, sarà eseguito un intervento di deceppamento per permettere nuove piantumazioni. I tagli non saranno eseguiti nel periodo sensibile alla nidificazione, compreso tra il 31 marzo e il 31 agosto.

Principali interventi di rinnovo arboreo

Sono previste 39 nuove piantumazioni in via Cei e 77 in via Lorenzini: saranno rimosse le poche piante di Hibiscus rimaste, ormai a fine ciclo vegetativo, mettendo a dimora piante di ligustro, oleandro e pero da fiore. Altre 50 nuove piante saranno messe a dimora in vari punti della città (via Randaccio, Gamerra, I Passi, viale Piagge, Marina di Pisa) in sostituzione di piante morte in piedi.

Via Aurelia. A seguito di valutazione del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa sono stati censiti 30 pini pericolanti, radicati ai lati delle carreggiate di via Aurelia, nel tratto da via Gargalone all’incrocio con viale delle Cascine; gli alberi in questione sono fortemente inclinati con sollevamento della zolla e possono costituire un pericolo, considerando il bersaglio che potrebbero colpire in caso di stramazzo (fabbricati, persone, veicoli in transito), quindi si rende necessaria la loro rimozione. Altri 3 pini, che hanno creato danni al manto stradale e alla fognatura, saranno rimossi. Inoltre saranno potate 30 piante per la messa in sicurezza. I lavori di rimozione partiranno lunedì 23 gennaio.

Viale delle Piagge - Golena. A seguito di valutazione del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa, sono stai censiti 9 pini radicati nella golena fortemente inclinati con sollevamento della zolla che potrebbero colpire, in caso di stramazzo, persone presenti nell’area verde che è molto frequentata. I lavori di rimozione partiranno lunedì 23 gennaio.

Via Bonanno. Sul lato ferrovia, le Ferrovie dello Stato hanno segnalato la presenza di 20 pini domestici hanno superato i limiti dell’altezza in funzione della distanza dalla più vicina rotaia, oltre a arrecare danni al muro di contenimento della scarpata, con pregiudizi per la pubblica incolumità della via.

Via dell’Aeroporto. Nel tratto dalla rotatoria (incrocio con via Pardi) all’incrocio con via Santa Bona, sono presenti su entrambe le parti 22 pini domestici. Nell’ambito della riqualificazione e risanamento dei marciapiedi e del manto stradale, un primo intervento sarà effettuato sulla parte ad ovest, procedendo con la rimozione di 10 piante di pino, che saranno sostituite con essenze idonee al luogo (tiglio, frassino, farnia, acero, leccio). Successivamente i lavori si sposteranno sull’altro lato della strada.

Via San Jacopo. A seguito di valutazione del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa sono stai censiti 19 pini radicati sul lato est (subito dopo l’incrocio con Via di Gagno), di cui 12 fortemente inclinati con un peggioramento dell’inclinazione rispetto ai monitoraggi precedenti e con sollevamento della zolla. Nell’ambito del risanamento del manto stradale e dei marciapiedi si procederà con la rimozione e sostituzione con nuove piante.

Largo Del Parlascio. I pini presenti censiti dal Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa sono 4 lato est di cui i due di fronte alla Chiesa, che risultano fortemente inclinati con sollevamenti della zolla. Gli altri due provocano ingenti danni alla pavimentazione, agli stalli, al marciapiede, per cui nell’ambito di un intervento di risanamento complessivo dell’area, dove è prevista la realizzazione di una nuova fognatura, sistemazione dei marciapiedi, dell’asfalto, degli stalli di sosta, si procederà con la loro rimozione.

Via Baracca. Nell’ambito della riqualificazione di marciapiedi e manto stradale di via Baracca, saranno eseguiti interventi puntuali sulle piante di pino presenti in modo da agire in modo mirato e intervenire con rimozioni solo dove necessario, soprattutto nei casi in cui gli alberi pericolanti creano pregiudizi alla pubblica incolumità della strada.