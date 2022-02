Calci, riqualificate e sostituite le staccionate in diverse parti del territorio

Hanno preso il via numerosi interventi che contribuiranno al miglioramento e ad un maggior decoro di quelle aree che, per ragioni di vetustà o a causa delle condizioni meteo, vedono la necessità di una sostituzione delle staccionate esistenti in diverse aree pubbliche. Un lavoro capillare del Comune di Calci che, dopo aver fatto una precisa ricognizione e analisi, è andato a programmare gli interventi di manutenzione ed adeguamento che ora risultano calendarizzati secondo il criterio di maggior necessità e che hanno avuto inizio in questi giorni.

Risultano già terminati infatti gli interventi presso il Parco Sandro Pertini, dove oltre alle staccionate che delimitano e proteggono la simbolica installazione di un molino, sono state ripristinate anche le sedute pic-nic.

Totalmente rinnovata anche la staccionata che si trova nel piazzale del Milite Ignoto, di fronte al Cimitero di Castelmaggiore, e quella nell’area verde di via Franceschi in località Le Casaline.

Entro la fine del mese partirà anche un secondo lotto di interventi che riguarderà le staccionate in Via San Luca, il parcheggio di via Brogiotti e la lunga staccionata che protegge e delimita via dell’Argine.