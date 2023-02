Sarà intitolata al professor Mosca la rotatoria che percorreva per andare in ospedale

Sarà intitolata alla memoria del professor Franco Mosca, lunedì 27 febbraio alle ore 12, la rotatoria all'incrocio della via Vicarese con la via di Cisanello (in prossimità del Centro le Querciole), nel comune di San Giuliano Terme. Il luminare della trapiantologia pisana, che con i suoi studi e la profonda conoscenza scientifica ha contribuito allo sviluppo della chirurgia e in particolare dei trapianti, era un cittadino sangiulianese.

"Il professor Mosca era un nostro illustre concittadino, ed era molto legato al territorio sangiulianese, in particolare alla frazione di Campo dove risiedeva: abbiamo scelto questa data per l’intitolazione perché il 27 febbraio ricorre il giorno di nascita - afferma il sindaco Sergio Di Maio - questa rotatoria sorge in un punto particolare: da qui parte la via di Cisanello, arteria fondamentale del collegamento con il nuovo polo ospedaliero, dove Mosca ha costruito l'eccellenza della trapiantologia. Si tratta di un punto di grande passaggio in quanto raccoglie una grossa fetta della viabilità dell'area pisana e da lunedì, chi passerà da questa rotatoria, vedrà che è intitolata ad una grande persona che, parallelamente alla grande preparazione medica e scientifica, aveva una profonda sensibilità umana. Queste erano le belle qualità del professore in vita e le vogliamo ricordare per sempre".

L’assessore Matteo Cecchelli, legato con Mosca da un legame di stima reciproca e, come lui, residente nella frazione di Campo, ricorda come avesse deciso di prendere la residenza nel comune di San Giuliano Terme a seguito di una "scelta di vita per sé e la famiglia, in un luogo nel quale era molto inserito e al quale era affezionato". "Saremo per sempre orgogliosi - prosegue - di averlo avuto come cittadino del nostro comune e desideriamo dimostrarlo con un gesto simbolico e visibile ai tanti che percorrono un tratto di strada assai frequentato. Il professore ha contribuito allo sviluppo della scienza medica, segnando il progresso della trapiantologia in una fase storica in cui difficilmente si sopravviveva ad un trapianto, se non per poco tempo. Mosca è stato un luminare al servizio della vita e per noi un concittadino caratterizzato da civismo e affezione verso il nostro bel territorio”.

“Tutta la nostra famiglia è onorata di questo riconoscimento e grata al sindaco Di Maio, all’assessore Cecchelli, a tutti i loro collaboratori ed al prefetto di Pisa, dottoressa D’Alessandro, per averlo reso possibile - afferma la moglie Giusi Mosca - mio marito amava profondamente questi luoghi di cui si sentiva cittadino nonostante non fosse nato qui e questa rotatoria che percorreva tutti i giorni per andare in ospedale è per noi molto significativa”.