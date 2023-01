Intitolata a Piero Del Papa la piazza del Palazzetto dello sport

Si è svolta nella mattinata di sabato 21 gennaio la cerimonia di intitolazione della piazza antistante al Palazzetto dello sport a Piero Del Papa. "Quando ci giunse la notizia della sua scomparsa ero in carica da appena pochi mesi - commenta il sindaco Michele Conti - In quell’occasione, unendomi al cordoglio dell’intera comunità cittadina, annunciai pubblicamente l’intenzione di onorarne la memoria".

"Oggi, con la sua famiglia, con la pugilistica Bartolomei e con tante persone che gli hanno voluto bene, abbiamo ricordato un grande campione e un personaggio storico dello sport cittadino che, attraverso le sue tante imprese sul ring, ha fatto brillare il nome della città in Italia e nel mondo. Piero Del Papa però non è stato solo un campione di pugilato, ma anche un attore noto al grande pubblico per film come 'Lo chiamavano Bulldozer' e 'Bomber', entrambi con Bud Spencer protagonista. Un gigante buono, un amico di tutti. Ciao Piero!".