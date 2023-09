Pontedera: una piazza dedicata al campione di pugilato Alessandro Mazzinghi

Una piazza intitolata ad Alessandro Mazzinghi. Così Pontedera rende omaggio al campione pontederese di pugilato, scomparso nel 2020. L'intitolazione è in programma nel fine settimana tra venerdì 6 e sabato 7 ottobre, quando andranno in scena anche uno spettacolo teatrale ('Il ciclone pontederese') che ricorderà le sue gesta e la seconda edizione del premio alla sua memoria.

La piazza scelta, in pieno centro, come già stabilito con delibera della Giunta Comunale, è il largo che si trova nella parte finale di via Gioacchino Rossini, adiacente a piazza dei Teatro. Lì sarà collocato anche un pannello commemorativo dedicato a Mazzinghi. La sera di venerdì 6, al Teatro Era (Sala Cieslak) spettacolo a ingresso libero con la partecipazione di personaggi sportivi di fama, che ricorderanno il grande campione. Il giorno successivo, sabato 7 ottobre, sempre nella stessa location (il via alle 18,30), seconda edizione del premio 'Alessandro Mazzinghi', che sarà consegnato 'Ad un atleta o ad una personalità del mondo dello sport che si è particolarmente distinta per comportamenti virtuosi'.

Grande attesa per scoprire il nome del vincitore, ma bisognerà pazientare ancora qualche giorno. A prendere la decisione sarà infatti una apposita commissione, che si riunirà nei prossimi giorni per vagliare una rosa di nomi. Solo successivamente sarà annunciato a chi verrà assegnato il prestigioso 'Premio Mazzinghi'.