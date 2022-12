San Giuliano Terme: la pista ciclopedonale di Ghezzano sarà intitolata a Gianluca Signorini

Gianluca Signorini avrà intitolata la pista ciclopedonale che attraversa Ghezzano. La Prefettura ha dato l'autorizzazione a procedere con la titolatura dedicata allo storico capitano di Genoa e Pisa, scomparso venti anni fa dopo essere stato colpito dalla Slerosi laterale amiotrofica (Sla). Il comune di San Giuliano Terme, promotore dell'intitolazione, aveva approvato una delibera di Giunta lo scorso ottobre dopo che la famiglia era stata informata dell'intenzione a procedere per ricordare il calciatore e dirigente sportivo. Signorini, pisano di nascita, abitava con moglie e figli a Ghezzano.

"Siamo contenti che anche questo ultimo passaggio con la Prefettura abbia avuto adempimento: adesso il nostro illustre concittadino Signorini potrà avere dedicata la ciclopedonale che attraversa Ghezzano e stiamo partendo con le procedure per l'inaugurazione: vogliamo ricordare un grande uomo di sport che ha solcato i più celebri campi di serie A, ma anche una persona per bene, che aveva profondi valori dentro e fuori dal campo di gioco - hanno affermato il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore allo Sport Roberta Paolicchi - nell'occasione ci teniamo a ringraziare nuovamente la famiglia, che ha accolto favorevolmente la richiesta di ricordare il capitano con questa intitolazione, ed un ringraziamento alla Prefettura per la sempre cortese disponibilità. Adesso il mandato passa agli uffici comunali competenti che comporranno la targa".