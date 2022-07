Intitolazione del Polo F e premio di laurea in memoria del professor Emilio Vitale

Mercoledì 13 luglio, alle ore 11, nell’Aula Magna Pacinotti della Scuola di Ingegneria (Largo Lucio Lazzarino, Pisa), si terrà la cerimonia di intitolazione del Polo F a Emilio Vitale e il conferimento del premio di laurea in sua memoria.

Emilio Vitale, figura di spicco all'interno dell'Università di Pisa e non solo, il professore si è spento per le conseguenze di un grave incidente il 1° gennaio 2021. Classe 1954 e ingegnere meccanico, è stato direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione dal novembre 2000 all'ottobre 2002 e dal novembre 2002 al dicembre 2009 è stato, per due mandati, preside della Facoltà di Ingegneria. Nel corso della sua carriera ha ricoperto anche la carica di prorettore per la Ricerca Applicata dell’Università di Pisa.

Saranno presenti alla cerimonia il rettore dell’Università di Pisa Paolo Maria Mancarella, il presidente della Scuola di Ingegneria Alberto Landi, la direttrice del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale Maria Vittoria Salvetti, Enrico Manfredi, già docente presso l’Università di Pisa, il professor Leonardo Bertini del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale e il presidente dell’associazione Movet Giuseppe Pozzana.