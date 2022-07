Un parco per la campionessa Sabrina Bulleri: la cerimonia si terrà a Mezzana

Ha portato lo sport parlimpico italiano e il nome di San Giuliano Terme ai livelli più alti in assoluto. Sabrina Bulleri non c'è più, è scomparsa prematuramente all'età di 41 anni, ma il suo ricordo è ancora vivissimo nella comunità termale. Non potrebbe essere altrimenti per una fuoriclasse assoluta, tre medaglie d'oro ai Giochi Paralimpici di Seul nell'88: prima nei 100 e nei 200 metri e nella staffetta 4x100. E fra tre giorni ci sarà anche un luogo legato per sempre al suo nome perchè l'amministrazione comunale ha deciso d'intitolargli il parco di via Gentile da Fabriano, nella frazione di Mezzana.

Un'idea nata su proposta dell'ex primo cittadino Corrado Rossi e dell'ex assessore Agostino Della Togna, subito sposata dalla giunta comunale, con delibera approvata all'unanimità lo scorso 31 marzo e che si concretizzerà sabato mattina (23 luglio) alle 11.30 con la cerimonia d'intitolazione cui presenzieranno il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore allo sport Roberta Paolicchi oltre, ovviamente, ai familiari della Bulleri e agli stessi Rossi e Della Togna. "Solo pochi giorni dopo aver ricevuto la mail che ci chiedeva l’intitolazione, ci siamo attivati: con la delibera 66 del 31 marzo scorso, infati, abbiamo deliberato di intitolare l’area 'Parco Sabrina Bulleri' - spiega Di Maio - Ogni idea sconta sempre un percorso amministrativo non semplice che tuttavia abbiamo curato in ogni minimo dettaglio". "L’intitolazione - aggiunge Paolicchi - si fregia anche del Patrocinio del Coni, comitato regionale Toscana, concesso dal Consigliere Nazionale Salvatore Sanzo. In questa area verde abbiamo di recente installato alcuni giochi e attrezzature per bambini, proprio per renderla viva nonché fruibile dai tutti i cittadini".