San Giuliano Terme omaggia Don Milani ed Enrico Pifferi

Il Comune di San Giuliano Terme omaggia Don Milani nel centenario dalla nascita intitolandogli la rotatoria sulla strada del Lungomonte nella frazione di Asciano Pisano. L'occasione sarà anche quella dell'intitolazione di una piazza ad Enrico Pifferi, scomparso anni fa, che fu una figura di riferimento della frazione, in particolare per il grande impegno profuso nell'associazionismo sportivo e nel sociale.

Don Milani dette vita alla straordinaria esperienza della scuola di Barbiana, aperta a tutti i bambini provenienti dai casolari della montagna, basata sul principio della vera inclusione, nella convinzione che il fine alto dell'educazione siano la conoscenza e la cultura intese come mezzo insostituibile per la promozione della persona umana. Una figura, quella del prelato, che lanciò messaggi rivoluzionari e al tempo osteggiati dalle alte cariche ecclesiastiche e ricordata in tempi recenti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, recatosi nel maggio scorso sulla tomba nel cimiterino a fianco della scuola, così come fece nel 2017 papa Francesco.

La decisione di intitolare un luogo caratterizzato da un forte passaggio giornaliero di persone è nata in Consiglio comunale, grazie ad una mozione presentata dai consiglieri comunali Alberto Martini e Giuseppina Lotti, poi approvato all'unanimità dell'assemblea comunale. Un evento che si aggiunge così ai tanti organizzati in Toscana e nel resto d'Italia. L'appuntamento sarà sabato 18 novembre alle ore 10.30 nello spazio antistante la rotatoria di Asciano tra via dei Condotti e la strada del Lungomonte alla presenza di rappresentanti delle autorità locali, regionali e religiose.

Enrico Pifferi è nato nel 1939 ad Asciano, dove ha sempre vissuto. Sportivo ed appassionato di calcio, ha dedicato la sua giovinezza al lavoro, alla famiglia e allo sport nella comunità ascianese. Purtroppo una grave malattia ha minato presto il suo fisico in giovane età. Ha iniziato quindi a lavorare per il Comune di San Giuliano Terme. La malattia non ha limitato, ma ha anzi fortificato in lui lo spirito di devozione e senso di appartenenza alla comunità, per cui ha iniziato una intensa attività come allenatore delle formazioni paesane giovanili, e in qualità di presidente dell’Associazione sportiva ascianese (Asa) e del circolo Arci di Asciano, si è sempre speso volontariamente con alto senso civico per tutelare gli interessi e promuovere nuove opportunità per i compaesani. Si è impegnato inoltre come dirigente dell’allora società di mutuo soccorso ascianese ed è stato tra i soci che hanno rifondato la sezione di Asciano della Pubblica Assistenza. Purtroppo è mancato ad appena 55 anni.

"Il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani racchiude in se un momento di celebrazione ma, soprattutto, un'occasione di profonda riflessione e ricordo di un personaggio che ha lasciato un solco indelebile sui temi della pace, della scuola e della povertà, per le quali ha diffuso principi e valori importanti allora e, ancora di più, al giorno d'oggi - affermano il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore alla Scuola Lara Ceccarelli - con la figura di Pifferi ricordiamo il suo profondo impegno a favore degli altri e di come, nonostante le difficoltà che la vita pone davanti, quando c'è profondo attaccamento alla propria comunità e al bene altrui, si possa lasciare una preziosa eredità sociale ed umana. Nell'occasione dell'inaugurazione coinvolgeremo le scolaresche e la cittadinanza che è invitata a partecipare".