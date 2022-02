Intossicazione da gas nella notte a Ghezzano: soccorsa famiglia di 4 persone

Paura ieri sera, 16 febbraio, intorno a mezzanotte, a San Giuliano Terme. In località Ghezzano, in un'abitazione di via Calcesana, due ambulanze della Croce Rossa di Pisa e della Pubblica Assistenza con medico sono intervenute per un'intossicazione da gas. Una famiglia composta da 4 persone è stata portata prima al Pronto Soccorso di Cisanello, poi trasferita al Careggi di Firenze per il trattamento in camera iperbarica. I pazienti sono infine risultati fuori pericolo.