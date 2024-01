Prosegue il percorso di rinnovamento della flotta autobus di Autolinee Toscane nel bacino di Pisa. Negli ultimi giorni sono entrati in servizio due nuovi bus che si aggiungono ai 13 già sulle strade pisane da ottobre scorso. In pratica, nelle ultime settimane, l'azienda ha immesso nel servizio TPL di Pisa un bus nuovo quasi ogni sette giorni per un investimento di oltre 3 milioni di euro.

Mezzi, che, a loro volta, vanno a implementare ulteriormente la nuova flotta di Autolinee Toscane che nei primi due anni di gestione del TPL a Pisa aveva già portato 23 bus nuovi. A oggi, quindi, il parco mezzi a disposizione delle tratte urbane ed extraurbane del territorio di Pisa può contare su 38 autobus nuovi.

"Si tratta di una risposta concreta per svecchiare il parco mezzi ereditato, frutto della programmazione e del nostro piano di investimenti che per Pisa e la sua provincia prevede, entro la fine di questo anno, l’arrivo di ulteriori circa 50 nuovi mezzi, così da garantire un importante abbassamento dell’età media del parco circolante - spiega il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli - Poi entro la fine del 2025 porteremo in Toscana circa 700 nuovi autobus, così da dimezzare l’età media dei mezzi in servizio per il TPL".

I due nuovi mezzi in servizio a Pisa sono Otokar Vectio C da 9 metri. Dotati di un motore diesel Euro VI di ultima generazione, possono trasportare fino a 52 passeggeri (18 in piedi e 34 seduti) ciascuno e, viste le dimensioni, sono particolarmente adatti nelle tratte urbane e suburbane dove le strade non sono molto ampie. Inoltre, grazie alla doppia porta centrale, al pavimento ribassato e alla pedana manuale per le persone disabili hanno un accesso molto facilitato che li rende adatti particolarmente alle tratte urbane e suburbane.

I nuovi mezzi, come tutti quelli urbani della Toscana, sono di colore bianco ed espongono il logo 'AT'. Come per tutti i bus della flotta è stato installato il sistema AVM per il controllo da remoto della flotta, la videosorveglianza di bordo, l’ausilio non vedenti per assistenza alle fermate, obliteratrice e validatrice.