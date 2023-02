Bientina punta sulla figura dell'Ispettore ambientale volontario

Il Comune di Bientina ha avviato una manifestazione di interesse per costituire e formare la nuova figura di Ispettore ambientale volontario. Un’iniziativa pensata per coinvolgere le cittadine e i cittadini che vogliano dedicare una parte del loro tempo alla comunità e che attraverso l’informazione, l’educazione, la prevenzione e la diffusione di buone pratiche possano dare il loro contributo per aumentare il senso civico che appartiene ad una comunità attiva, sensibile e costruttiva.

"L’obiettivo è quello di formare persone che, in aggiunta e in supporto alle forze di polizia locale, possano essere portatrici dei valori comportamentali corretti in materia ambientale - dichiara l’assessora all’ambiente del Comune di Bientina Desirè Niccoli - L’Ispettore volontario ambientale svolgerà attività informativa ed educativa sui regolamenti, sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e sulla promozione delle iniziative ambientali previste sul territorio. Offrirà inoltre il proprio supporto per la segnalazione di fenomeni di abbandono in ambito urbano e rurale, ma non sarà uno 'sceriffo che multa', bensì dovrà coordinarsi con la Polizia Locale per consentire ogni verifica necessaria e opportuna".

Le/gli aspiranti, devono essere cittadine/i italiane/i o appartenere alla comunità europea, avere raggiunto la maggiore età, godere dei diritti civili e politici, non aver subito condanne, non avere procedimenti penali in corso ed essere in possesso del titolo della scuola secondaria di primo grado. La domanda è scaricabile sul sito del Comune di Bientina (https://www.comune.bientina.pi.it/home/notizie-eventi/notizie/2023/02/Ispettore- Ambientale-Volontario-Comunale---Avviso-pubblico.html) e può essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, nelle modalità indicate.