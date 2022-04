Si introducono in un edificio abbandonato: inchiodati dall'app della Polizia

Intervento in via dei Cappuccini a Pisa da parte della Squadra Volanti della Polizia di Stato per la sospetta intrusione di alcuni estranei all’interno dell’immobile in disuso adiacente alla ferrovia, a seguito di segnalazione tramite l'app YouPol. L’operazione si è svolta con il contributo della Polfer di Pisa e sono stati identificati tre cittadini tunisini regolarmente soggiornanti in Italia. I tre sono stati denunciati a piede libero e saranno deferiti all’autorità giudiziaria per invasione di edifici e terreni.

"Anche in questa circostanza l’app YouPol si è dimostrata un valido strumento per i cittadini nella segnalazione alla Polizia di Stato di fatti o eventi sospetti con possibilità di allegare al testo anche immagini e video" sottolineano dalla Questura.