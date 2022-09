Animazione e vivibilità del centro: 30mila euro per 'Invadiamo le piazze'

Il Comune di Santa Croce sull'Arno ha ottenuto 30mila euro di fondi, il massimo possibile, per il progetto 'Invadiamo le piazze', finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Toscana per il bando del 12 settembre scorso recante 'Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale'. L'avviso aveva lo scopo di realizzare "progetti in materia di politiche locali per la sicurezza integrata". Nello specifico, 'Invadiamo le piazze' si pone l’obiettivo di occupare gli spazi urbani con iniziative partecipate dalla cittadinanza con particolare riferimento alla popolazione giovanile.

Il progetto persegue dunque finalità di "prevenzione e contrasto a fenomeni di degrado urbano e sociale, animazione e vivibilità del centro storico e delle aree limitrofe, integrando le attività di presidio sociale del contesto con iniziative educative e culturali, di sensibilizzazione, di comunicazione mirate a promuovere la partecipazione di giovani, scuole e famiglie, con il coinvolgimento attivo dei servizi educativi comunali e dei presidi culturali".

Il progetto prevede la collaborazione attiva di altri soggetti come le unità sanitarie locali, la società della salute, le organizzazioni di volontariato locali, le associazioni di promozione sociale, le associazioni di categoria e le cooperative di comunità. "Sono particolarmente contenta che la Regione abbia deciso di supportare le iniziative che la nostra Amministrazione Comunale organizza sul territorio - dichiara la sindaca Giulia Deidda - credo infatti che non vi sia modo migliore per monitorare e gestire la sicurezza del territorio che renderlo vivo, vissuto e partecipe di iniziative culturali".