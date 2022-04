Vede una finestra danneggiata nel suo appartamento: all'interno i poliziotti trovano due persone

Intervento nel pomeriggio di ieri, 28 aprile, di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura in via Emilia dopo la segnalazione del proprietario di un appartamento di un condominio che riferiva di aver trovato una finestra danneggiata, temendo così che vi fosse qualcuno all'interno. Sul posto i poliziotti hanno verificato che si trattava di un immobile sfitto nel quale sono state rintracciate due persone, una donna 22enne di Pontedera e un 25enne di Ponsacco. I due sono stati così accompagnati in Questura e denunciati per i reati di invasione di edifici e danneggiamento, in concorso.



La donna è stata anche segnalata al Tribunale di Pisa perché inottemperante alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in Pontedera, l’uomo invece per aver contravvenuto alla misura di prevenzione a firma del questore di Pisa del divieto di ritorno nel Comune di Pisa, un provvedimento che la Sezione Misure di Prevenzione della Questura gli aveva notificato proprio nella mattinata negli uffici di via Mario Lalli.