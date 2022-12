Entra di notte in un deposito del soccorso stradale per recuperare alcuni oggetti dalla sua auto: denunciato

Intervento intorno alle 4.30 della notte scorsa, tra sabato 3 e domenica 4 dicembre, da parte delle pattuglie della Squadra Volanti della Questura presso un soccorso stradale di Pisa, dove era scattato l’allarme e la vigilanza privata aveva segnalato l’intrusione di una persona.



Sul posto i poliziotti, con la collaborazione delle Guardie di Città, hanno circondato l’area e individuata la persona, che veniva identificata per un 22enne fiorentino, di origini orientali, il quale canditamente riferiva di essere entrato nel deposito in quanto nella serata la sua auto era stata trasportata lì a seguito di un sinistro stradale ed aveva l’urgenza di prelevare alcuni oggetti personali.

Il 22enne sarà denunciato per il reato di invasione di edifici, in attesa della denuncia da parte del proprietario dello stabile.