Invecchiamento cutaneo e inestetismi della pelle: consulto gratuito

Sabato 24 ottobre a partire dalle 9.00 presso MiniHospital “Sandro Pertini” sarà possibile sottoporsi ad un consulto gratuito con un Dermatologo specializzato in Medicina estetica. Nel corso della visita lo specialista effettuerà una valutazione dell’invecchiamento cutaneo, degli inestetismi del corpo (adiposità localizzate e cellulite), dell’indice di massa corporea e del peso ideale. Il consulto ha una durata di 30 minuti, per partecipare è necessario prenotare entro il 22 ottobre, per farlo è possibile chiamare lo 0587609134 o scrivere a info@minihospital.it