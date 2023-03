Investimenti per aree interne e montane per Calci: "Accesso a finanziamenti importanti"

Grazie ad una nuova delibera varata dalla giunta della Regione Toscana, anche i Comuni con territori parzialmente montani come Calci possono d’ora in poi accedere ai finanziamenti basati sul metodo 'Leader', utilizzato da trent'anni per coinvolgere gli attori locali nell'elaborazione e nell'attuazione di strategie di sviluppo locale, nell’ambito del nuovo Complemento per lo sviluppo rurale della Toscana (Csr), cioè il documento attuativo del Piano strategico nazionale della Pac (Psp) 2023-2027.

"Durante i nostri due mandati - commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti - sono state innumerevoli le volte che la Regione ci è stata vicina. In occasione dell'incendio è stato solo l'apice, ma abbiamo avuto risorse importanti anche per la messa in sicurezza idrogeologica, per investimenti in efficientamento energetico, nell'impiantistica sportiva e persino un contributo diretto per la viabilità della nuova scuola. L'approvazione di questa delibera denota ancora grande attenzione della Regione al nostro territorio e rappresenta una grande notizia per la nostra Comunità, poiché d’ora in poi Calci potrà usufruire di nuovi canali di finanziamento. Non possiamo che ringraziare la Regione, il presidente Eugenio Giani e tutta la Giunta regionale per questa nuova opportunità per il nostro territorio".

L’obiettivo del programma Leader è valorizzare il mondo rurale in Toscana e le sue peculiarità, favorendo la programmazione dal basso e incentivando anche progetti di rigenerazione delle comunità. Sono quindi previsti strumenti di sostegno, a beneficio di soggetti sia pubblici che privati, tesi all'innovazione, all'incremento della fruibilità dei servizi alla popolazione, compresi gli ambiti culturali, turistici e ricreativi, nonché al mantenimento e allo sviluppo di microimprese nei settori del commercio, del turismo e dell'artigianato.