Buonarroti e Santoni investono sulla connettività con una rete di ultima generazione

Parte il nuovo anno scolastico e molti istituti nei mesi estivi si sono preparati per affrontarlo al meglio, soprattutto al netto delle difficoltà avute in questi ultimi anni. L'accesso a PON e Pnrr ha permesso a molti istituti di sopperire a diverse carenze soprattutto strutturali e molte scuole hanno investito per migliorare la propria rete di connettività. Devitalia negli ultimi anni ha dimostrato di essere interlocutore pronto ed affidabile proprio nella presa in carico della progettazione e della gestione delle reti scolastiche, intervenendo in molti istituti di tutta la provincia.

Proprio di questi giorni è il collaudo delle migliorie delle scuole Santoni e Buonarroti. Nonostante non abbiano vinto i fonti del Pnrr, i dirigenti delle due scuole hanno goduto dei fondi del PON che hanno deciso di impiegare per il cablaggio di tutte le aule con una rete di ultima generazione, raggiungendo una copertura effettiva del 100% della struttura. Particolare attenzione è stata riservata all'Aula Magna nella speranza di poter riprendere gli incontri in presenza nei grandi numeri che hanno sempre caratterizzato la scuola. Sono state coperte anche le palestre e le zone di intersezione tra le due scuole, in modo da garantire una connessione senza soluzione di continuità.

"Gli interventi effettuati erano fortemente necessari - dichiara Matteo Diciotti, responsabile IT Scuola Buonarroti - la rete della scuola infatti era coperta per la maggior parte in wifi ma, come abbiamo visto soprattutto alla luce delle emergenze degli ultimi anni, non potevamo esimerci dal cablare tutto l'istituto in modo da garantire una connettività veloce e soprattutto stabile. Adesso il lavoro dell'amministrazione e degli insegnanti è sempre più legato all'uso del computer, quindi un buon funzionamento della rete è indispensabile per l'efficienza lavorativa di tutto il personale".

"Siamo felici delle collaborazioni nate con gli istituti scolastici della provincia - dichiara Fabio Calabrese, ad di Devitalia - le scuole hanno trovato in noi un interlocutore competente nella presa in carico della progettazione e della gestione delle reti, ma soprattutto pronto ed affidabile, grazie anche ad un rapporto diretto dovuto alla vicinanza sul territorio. E' stata una grande opportunità per entrambe le parti".