Travolge tre ciclisti lungo l'Aurelia e scappa: caccia al pirata della strada

Nella mattinata di domenica 20 novembre una pattuglia della Squadra volanti è intervenuta a Migliarino, lungo la via Aurelia Nord, dopo aver ricevuto dal personale del 118 la segnalazione dell'investimento di tre ciclisti, due dei quali sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, mentre il terzo è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello a Pisa. Quest'ultimo, 44enne residente in Liguria, risultava essere in buone condizioni avendo riportato solo alcune escoriazioni; anche gli altri due compagni fortunatamente non presentavano lesioni gravi.

I poliziotti hanno sentito alcuni testimoni che componevano il gruppo di circa 30 ciclisti intenti a prendere parte a un'uscita domenicale. Tutte le persone ascoltate dagli agenti hanno dichiarato che mentre il gruppo si dirigeva compatto verso Torre del Lago, è stato sorpassato da un'auto che, nel rientrare nella corsia di marcia dopo il sorpasso, ha travolto i tre malcapitati ciclisti facendoli rovinare sull'asfalto. Dopo aver provocato l'incidente, il guidatore si è dato alla fuga omettendo i soccorsi.

Dopo essersi sincerati delle condizioni degli investiti ed averli invitati a sporgere denuncia quanto prima, gli operatori della volante hanno avviato le indagini per dare un nome e un volto al pirata della strada, che adesso rischia una denuncia per i reati di omissione di soccorso e lesioni personali e conseguenze anche di tipo amministrativo relative alle infrazioni al Codice della Strada commesse.