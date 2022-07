Pontedera: traffico ferroviario interrotto per l'investimento di un uomo

Sono in corso accertamenti sulla linea ferroviaria Livorno-Firenze a Pontedera per l'investimento che avrebbe comportato la morte di una persona, un uomo adulto secondo le prime informazioni. A partie dalle ore 14.05 la circolazione dei treni è sospesa, con sul posto le Forze dell'Ordine per le necessarie indagini. Attivata anche la squadra dei Vigili del Fuoco di Cascina per il recupero del corpo.

Trenitalia, sul servizio di Infomobilità, conferma che alle 15 "il traffico è ancora sospeso a Pontedera a seguito dell'investimento di una persona. In corso l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni Regionali possono subire concellazioni e limitazioni di percorso".

IN AGGIORNAMENTO