Tragedia all'altezza di Cascina sulla linea ferroviaria regionale Firenze - Livorno. Intorno alle 18.20 di oggi pomeriggio, primo novembre, un anziano di circa 70 anni ha perso la vita a seguito di un impatto con il treno. Secondo i primi riscontri della Polizia ferroviaria, che si occupa delle indagini, l'uomo è stato agganciato dal convoglio in transito poco prima della stazione ferroviaria della cittadina pisana. E' stato trascinato per qualche centinaio di metri. Non ha avuto scampo.

La circolazione dei treni è stata immediatamente bloccata per gli accertamenti del caso. Alle ore 20.10 la linea risultava ancora ferma. Sullo stesso convoglio, a seguito dell'impatto, un uomo ha accusato un malore: è stato necessario l'intervento d'urgenza del 118. Nonostante l'infarto, la persona non appare in pericolo di vita.

Per quanto riguarda la vittima, al momento è ancora da accertarsi la sua identità, in quanto il corpo era privo di documenti. Al vaglio la dinamica, non è escluso possa essersi trattato di un gesto volontario.