Colpito da un treno in transito: traffico ferroviario in tilt

Disagi questa mattina, 1 febbraio, sulla linea ferroviaria Pisa-La Spezia per un incidente che si è verificato a Torre del Lago (Lucca) dove un treno, intorno alle 10.30, ha colpito un uomo di circa 30 anni di nazionalità marocchina, che ha riportato la sub-amputazione del braccio destro ed altre escoriazioni.

Al momento del soccorso il 30enne era comunque vigile e cosciente ed è stato portato con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso all'ospedale di Cisanello. Sul posto sono intervenuti l'automedica e l'ambulanza della Misericordia di Torre del Lago, oltre alle forze dell'ordine.



La circolazione ferroviaria è tornata regolare intorno a mezzogiorno. I treni Regionali hanno subito variazioni, limitazioni di percorso o cancellazioni e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti. Sono state attivate da Trenitalia corse con bus per i collegamenti tra Pisa e Viareggio.