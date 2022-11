"Invio delle ricette digitali bloccato, grave disagio per medici e cittadini"

"Sono insostenibili i blocchi del sistema regionale che hanno causato gravi disservizi per i medici ed i cittadini per l’invio di ricette ed impegnative. Si rimedi subito o bloccheremo le ricette dematerializzate". E' la denuncia di Luca Puccetti, segretario provinciale di Fimmg Pisa, che parla dei "disagi che si sono verificati nella giornata di lunedì".

La Federazione dei medici di famiglia pisana denuncia "una situazione insostenibile per il blocco sempre più frequente e imprevedibile dei servizi regionali per l’invio delle ricette dematerializzate e per la consegna delle medesime tramite sms. Sempre più spesso i sistemi regionali per l’invio delle ricette digitali e i servizi connessi per recapitarle ai pazienti tramite sms non funzionano e impediscono ai medici di effettuare le prestazioni necessarie, con grave disagio per i cittadini, specialmente quelli più fragili e privi di mezzi di trasporto, per i quali poter avere le ricette e le impegnative tramite il telefono o la email rappresenta ormai un servizio insostituibile".

"Nella giornata di martedì - prosegue Puccetti - il servizio di sms che fa arrivare le ricette ai cittadini apparentemente funzionava, ma i messaggi non arrivavano a destinazione quindi i medici non avevano percezione del disservizio salvo poi realizzare quanto stava succedendo a seguito del diluvio di telefonate da parte degli assistiti, irritati per il mancato arrivo di quanto il medico credeva di avere inviato. Questo ha comportato il dover rifare o reinviare tutte le ricette fatte con conseguenti code e caos indicibili".

"La Regione - spiega il segretario - segnala che nell’inizio della settimana c’è un picco elevato di invio delle ricette, ma questo non è certamente un dato imprevisto essendo proprio quanto sempre successo. Se i volumi delle ricette sono questi, come sempre avvenuto, occorre dotare l’infrastruttura della potenza necessaria a gestirli sempre, senza arrecare gravi disagi ai cittadini e ai medici. La cosa è ancora più grave per la sempre maggiore limitazione che la Regione ha imposto alle ricette 'rosse' tradizionali che vengono ormai date ai medici con il contagocce e per le forti limitazioni all’uso delle ricette rosse per prenotare visite ed esami decise dalla Regione. Se non si porrà rimedio a questa situazione in fretta saremo costretti ad interrompere la dematerializzazione delle ricette, con tutte le conseguenze del caso".