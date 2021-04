Sociale: torna 'Invulnerabili a bottega' per il lavoro delle persone svantaggiate

Il progetto punta, in Alta Val di Cecina, a realizzare tirocini in azienda per almeno 42 persone, su 75 candidati

In Alta Val di Cecina torna 'Invulnerabili a bottega', il progetto per l’accompagnamento al lavoro delle persone svantaggiate, finanziato con le risorse del FSE-POR 2014-2020. Il progetto è reso possibile grazie all’impegno della società cooperativa Aforisma Impresa Sociale, capofila, in coordinamento con la Società della Salute dell’Alta Val di Cecina - Valdera, Unione Valdera e Asl Toscana nord ovest e in collaborazione con gli altri partner del territorio: Cooperativa Arnera, Cooperativa La Pietra d’Angolo, Cooperativa Lo Spigolo, Consorzio Coob.

Sarà predisposta una lista di almeno 75 persone già seguite dai servizi sociali e dalla salute mentale che dovranno rispondere ai requisiti richiesti dal bando e che prenderanno parte alle attività e alla successiva valutazione del loro livello di capacità occupazionale. Le équipe multidisciplinari effettueranno una ricognizione delle competenze delle persone attraverso l’utilizzo di specifici strumenti di valutazione, al fine di individuare almeno 60 persone per le quali sarà predisposto un progetto personalizzato, l’avvio di un tirocinio è previsto per almeno 42 persone. Uno dei punti di forza del progetto è stato il percorso di co-progettazione e coinvolgimento del territorio, memore delle precedenti esperienze avute relativamente ai progetti similari messi in campo fino ad oggi.