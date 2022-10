La Protezione civile torna in piazza con 'Io non rischio': a Pisa focus sui rischi di un'alluvione

Il prossimo fine settimana, 15 e 16 ottobre, si svolgerà in oltre 600 piazze italiane, la campagna nazionale 'Io non rischio' [https://iononrischio. protezionecivile.it/it/] organizzata dalla Protezione civile per far incontrare i volontari con la cittadinanza e promuovere le buone pratiche in caso di emergenze. A Pisa l’obiettivo delle due giornate è sensibilizzare la popolazione sui rischi possibili di un’alluvione e di tutte le misure di prevenzione da prendere. I volontari e le volontarie spiegheranno cosa fare prima, durante e dopo una eventuale emergenza.

Sabato 15 ottobre dalle ore 15.00 alle 20.00 in piazza Guerrazzi saranno presenti i volontari di Legambiente; mentre sabato 15 e domenica 16 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00, in Corso Italia (in prossimità di Logge di Banchi) saranno presenti i volontari della Pubblica Assistenza di Pisa.

"Anche quest’anno Pisa aderisce all’iniziativa 'Io non rischio' - spiega l’assessore alla Protezione civile Raffaele Latrofa - e ringrazio i volontari e le volontarie che nel fine settimana ci aiuteranno a sensibilizzare la popolazione rispetto alle emergenze possibili. Così come il mio ringraziamento va alla nostra Protezione civile comunale, coordinata dall’ingegner Luca Padroni. Ancora una volta sarà un’ottima occasione per promuovere la cultura della prevenzione e coinvolgere i cittadini sul tema della formazione di un volontariato sempre più formato e motivato. Nel luglio scorso abbiamo promosso un utile incontro con diversi enti, associazioni e attività del territorio e questa volta ci rivolgiamo direttamente ai pisani. In questo senso rivolgo un appello a iscriversi alla nostra App ‘AlertPisa' per essere informati in tempo reale delle principali emergenze nel territorio comunale".

La Protezione Civile Comunale per le comunicazioni con la popolazione è dotata del sistema di allertamento 'AlertPisa', basato sulla piattaforma Everbridge. Il sistema permette, anche utilizzado la sola App, di ricevere avvisi relativi alle allerte meteo e/o emergenze che interessano il territorio comunale. Possono registrarsi tutti i residenti e domiciliati a Pisa o che hanno comunque un interesse ad essere informati su criticità che possono verificarsi a Pisa. La registrazione è gratuita e consente di scegliere se ricevere comunicazioni tramite Sms e Email (sono obbligatori), notifiche su app, chiamata su linea fissa e linea cellulare. Al momento sono 5.690 i cittadini iscritti al servizio AlertPisa.

Alla pagina www.comune.pisa.it/alertpisa il link per procedere alla registrazione al sistema di allertamento.