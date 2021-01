Rintracciato un irregolare, aveva occupato uno stabile: sarà espulso

Sarà espulso dal territorio nazionale un 40enne tunisino, a seguito dell'intervento di ieri, 19 gennaio, della Polizia di Pisa, in via Vecchia di Barbaricina. Intorno alle 11.30 della mattina una volante è intervenuta sul posto a seguito della segnalazione di alcuni residenti, che avevano notato la presenza del nordafricano in zona, ipotizzando che avesse occupato uno stabile in disuso.

Gli agenti lo hanno rintracciato ed identificato, accertando che si tratta di una persona non regolare sul territorio nazionale e con in atto anche un divieto di ritorno nel comune di Pisa, misura di prevenzione irrogatagli tempo fa dal Questore di Pisa. L'uomo è stato quindi accompagnato in Questura per le pratiche relative alla sua definitiva espulsione.