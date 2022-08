Irregolare e con la droga in viale Gramsci: 23enne sarà espulso dall'Italia

Nel corso di un servizio antidroga e sicurezza in viale Gramsci, ieri sera 25 agosto una pattuglia della Questura di Pisa ha controlato un uomo, successivamente identificato per un tunisino 23enne, in Italia senza fissa dimora. In suo possesso sono stati trovati circa 4 grammi di hashish, occultati all'interno delle parti intime. Lo stupefacente è stato sequestrato e il maghrebino è stato segnalato per detenzione di stupefacenti. Avviate nei suoi confronti le partiche per l'espulsione dal territorio nazionale.