Costanti controlli sono eseguiti dalla Polizia di Pisa per il contrasto dello spaccio e della microcriminalità, insieme alla verifica sulla presenza di cittadini irregolari in città. Nel pomeriggio di ieri, 21 giugno, sia in centro che in zona stazione, le pattuglie della Questura, insieme alla Polizia Municipale, hanno eseguito uno straordinario servizio sul territorio: sono state identificate 77 persone e controllati 32 veicoli. Intorno alle 19.50, in Piazza Vittorio Emanuele II, un equipaggio ha proceduto al controllo di un cittadino di nazionalità tunisina, 28enne senza fissa dimora, il quale ad una verifica in Banca Dati è risultato irregolare sul territorio nazionale. E' stato così accompagnato in Questura, fotosegnalato e trattenuto, per consentire all'Ufficio Immigrazione di avviare le procedure di espulsione dal territorio nazionale.

In serata, alle ore 22.30, una pattuglia della Squadra Volanti ha notato in via Corridoni due soggetti extracomunitari uscire da un edificio. L'occhio attento dei poliziotti ha percepito l'esitazione e il tentativo dei due di eludere il possibile controllo: gli agenti hanno proseguito con indifferenza, per poi girare l'isolato e procedere all'identificazione. Sono risultati essere cittadini tunisini, un 30enne e un 17enne, residenti nella strada. Il primo è stato trovato in possesso di una confezione di cellophane contenente sostanza stupefacente che da accertamenti è risultata essere cocaina, più 40 euro in contanti. E' scattata la perquisizione nell'appartamento occupato dai due: in camera da letto è stato rinvenuto un pacchetto di sigarette sul comodino con all'interno 5 dosi di cocaina dal peso totale di 3,2 grammi e un involucro con un altro grammo di hashish. Sotto sequestro anche un centinaio di euro in banconote di piccolo taglio e 2 monopattini elettrici Xiaomi, dei quali i due non sapevano giustificare il possesso e di sospetta provenienza illecita.

I sospettati sono stati accompagnati in Questura e denunciati alla Procura della Repubblica per i reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ricettazione, in concorso. Il minore al termine delle incombenze procedurali è stato affidato allo zio.