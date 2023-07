La Polizia di Pisa si è occupata ieri, 16 luglio, di eseguire due espulsioni con accompagnamento al Cpr di Potenza di due irregolari. Uno, 25 anni, di origini tunisine, è stato fermato in zona stazione dall'Arma dei Carabinieri, in occasione di specifici controlli preventivi. Lo stesso è risultato irregolare in materia di immigrazione con numerosi precedenti in materia di stupefacenti. A seguito dell’espulsione è stato accompagnato al Cpr di Potenza sempre da un equipaggio dell’Arma dei Carabinieri.

L’altro, 33 anni, di origini marocchine, scarcerato dal Don Bosco e immediatamente trattenuto perché irregolare e socialmente pericoloso. Nel suo 'curriculum' ci sono condanne per numerosi reati contro il patrimonio e la persona, nonché in materia di stupefacenti, tutti commessi principalmente tra le province di Pisa e di Firenze. A seguito dell’irrogazione del provvedimento espulsivo è stato accompagnato al Cpr di Potenza da un equipaggio della Polizia di Stato.