Terreno smosso e fabbricati costruiti senza permesso: imprenditore nei guai

Nel corso di un controllo su un allevamento situato in provincia, i Carabinieri Forestali del Gruppo di Pisa hanno notato un imponente sbancamento di terreno, che in parte aveva interessato una porzione di bosco, dell’estensione di quasi un ettaro e, verosimilmente, finalizzato a mutare destinazione al terreno rendendolo funzionale all’attività produttiva.

Di tale intervento non risultava però alcuna autorizzazione presso gli organi competenti, risultando così illecito sia dal punto di vista paesaggistico che per gli aspetti di tutela idrogeologica. Per questo il titolare di un’azienda del settore è stato segnalato per l’imponente movimento di terra.



Nella stessa azienda, i militari hanno poi scoperto fabbricati edificati in assenza di permesso a costruire ed un cumulo di macerie derivanti da demolizioni, in violazione alle normative edilizie e ambientali. Anche tali irregolarità sono state rilevate, attivando le procedure per la rimozione dei rifiuti.