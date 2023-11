Irregolarità riscontrate per due imprese edili del Volterrano: sospensione e sanzioni

Proseguono i controlli in materia di sicurezza sul lavoro del Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, finalizzati al contrasto delle irregolarità inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e dell’eventuale presenza di dipendenti in nero. I militari della Compagnia di Volterra, insieme ai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa, hanno effettuato un sopralluogo presso un cantiere edile di un comune dell’entroterra volterrano.

A seguito delle verifiche sono stati segnalati due titolari di cariche di due aziende del settore edile. I Carabinieri hanno contestato ad uno dei due la violazione delle norme in materia d’installazione dei ponteggi e di redazione del piano operativo di sicurezza, mentre per l’altro è scattata la denuncia per aver dato lavoro ad una persona priva di permesso di soggiorno. E’ stata, quindi disposta la sospensione dell’attività ed elevata una sanzione amministrativa di oltre 6.800 euro e un’ammenda di oltre 2.900 euro.