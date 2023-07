Al termine del controllo all'impresa, i Carabinieri hanno riscontrato l’utilizzo di strumenti e arnesi di lavoro in modalità non conforme alla normativa. L’omissione rilevata, ai sensi del D.Lgs 81/2008, ha fatto scattare anche la sanzione amministrativa.

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, insieme al personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa il legale rappresentante di un’ impresa edile della zona, per inottemperanza alla normativa vigente concernente la sicurezza sul lavoro.

Attrezzatura per l'edilizia utilizzata in modo non conforme: scatta la denuncia