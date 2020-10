Vecchiano: entro novembre l'iscrizione all'albo degli scrutatori

Fino al prossimo 30 novembre è possibile fare domanda per essere iscritti nell’albo degli scrutatori del Comune di Vecchiano. Per iscriversi è necessario essere residenti nel Comune. Chi ha già presentato domanda negli anni scorsi non deve ripeterla.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le domande devono essere inviate per e-mail all’indirizzo elettorale@comune.vecchiano.pisa.it utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet del Comune, nella sezione 'Notizie'; è possibile anche presentare direttamente domanda all’ufficio elettorale del comune, posto in Via XX Settembre 9, presso la sede comunale distaccata e aperto al pubblico il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 12.00, il martedì dalle 15 alle 17.30 ed infine il giovedì dalle 14.30-16.30: per maggiori informazioni è possibile contattare il medesimo ufficio chiamando lo 050859632.