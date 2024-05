Aumentano ancora le iscrizioni agli asili nido di Ponsacco: altro +40%

Nuovo boom di iscrizioni per gli asili nido di Ponsacco. Già lo scorso anno le domande erano aumentate del 50%, attestandosi a 91 rispetto alle 58 dell’anno educativo 2022/2023, quest’anno l’aumento è stato di un ulteriore 40%: le nuove domande sono 128 e quelle dei residenti 80. Tutte le famiglie ponsacchine troveranno posto nel Comune e questo grazie all'offerta dei cinque nidi accreditati di Ponsacco. L'impatto positivo è legato alla misura regionale 'Nidi gratis', che permette a tutte le famiglie con un Isee inferiore a 35mila euro di avere l'asilo nido gratuito.

La graduatoria definitiva è stata pubblicata lo scorso 21 maggio. Le famiglie hanno tempo fino al 3 giugno per confermare l’iscrizione on line, dal proprio profilo web, accedendo alla propria area riservata o consultando la graduatoria definitiva pubblicata sul sito web del Comune di Ponsacco. Dovranno contestualmente indicare la fascia oraria scelta. La graduatoria è stata pubblicata nel rispetto e a tutela del Diritto alla privacy e identifica i richiedenti tramite il numero assegnato alla domanda presente sulla ricevuta inviata all’indirizzo di posta elettronica al momento della presentazione della domanda on line.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile visitare il sito istituzionale oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: servizieducativi@ comune.ponsacco.pi.it oppure contattare l'Ufficio Servizi Educativi al numero 0587/738349.