Sono aperte le iscrizioni e le adesioni al progetto, finanziato dal Comune di Cascina, denominato 'Ci sto? Affare fatica!'. Si tratta di un progetto che intende recuperare il prezioso contributo educativo e formativo dell’impegno, in particolare di quello manuale. Intende stimolare i ragazzi a valorizzare al meglio il tempo estivo attraverso attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni, affiancati e accompagnati dalla comunità adulta locale. Allo stesso tempo punta a far propendere i giovani agli acquisti nei negozi di vicinato del proprio paese, negozi il cui valore va oltre il semplice ruolo commerciale perché patrimonio importante per la socialità della comunità locale.

"La scelta di sposare questo progetto - spiegano gli assessori Francesca Mori e Giulia Guainai - nasce dal desiderio di sostenere le nuove generazioni in percorsi che aiutino a comprendere che il bene comune debba essere tutelato e curato e che il lavoro è sempre collegato alla fatica. Proprio per questo è importante imparare a godere dei risultati generati delle proprie fatiche".

Saranno formati due gruppi di circa 10 ragazzi ciascuno, con età dai 13 ai 19 anni: uno nella settimana dal 28 agosto all’1 settembre e uno dal 4 all’8 settembre. Ciascun gruppo avrà un tutor e alcuni handymen (detti anche 'maestri d’arte', capaci di trasmettere piccole competenze tecniche/artigianali ai ragazzi e di guidare il gruppo insieme ai tutor). I ragazzi svolgeranno attività rivolte alla cura dei beni comuni e per tutti i partecipanti sono previsti dei 'buoni fatica' del valore di 50 euro che potranno essere spesi in relazione a ambiti principali della quotidianità (spese alimentari, abbigliamento, libri scolastici, sport e tempo libero).

Attraverso un avviso pubblico l’amministrazione comunale invita gli esercizi commerciali a manifestare la propria disponibilità all’accettazione dei 'buoni fatica' (voucher) nei propri negozi/servizi. Gli esercizi commerciali aderenti rendiconteranno e saranno rimborsati dalla Cooperativa Sociale Arnera, che è l’ente del terzo Settore gestore del progetto. Gli esercizi commerciali interessati dovranno comunicare la propria adesione entro il giorno 14 agosto 2023, compilando il modulo di adesione e inviandolo tramite: posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.cascina. pi.it; per mail ordinaria a fgiorgione@comune.cascina.pi. it (con questa modalità al modulo di adesione è necessario allegare la fotocopia del documento di identità). Per ulteriori informazione contattare il numero telefonico 050-719199. I ragazzi che intendono iscriversi, invece, dovranno farlo al link dedicato (per maggiori informazioni scrivere a e.brogi@arnera.net).