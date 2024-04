Scuola, aperte le iscrizioni per il servizio scuolabus per l’anno scolastico 2024-25

Sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Pisa per l’anno scolastico 2024-25. C’è tempo fino al 10 giugno per presentare domanda per agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado che siano residenti nel territorio comunale, a una distanza superiore a 1 Km dalla scuola di competenza zonale, o comunque dalla scuola più vicina, e che siano in regola con il pagamento delle tariffe dovute in relazione ad anni scolastici precedenti. La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 di lunedì 15 aprile fino alle ore 12:00 di lunedì 10 giugno e dovrà essere effettuata esclusivamente on line collegandosi al relativo modulo nella sezione 'scuola' al link https://servizi.comune. pisa.it.

Al via anche le iscrizioni al servizio di navetta gratuito con partenza dalla scuola secondaria di primo grado 'N. Pisano' di Marina di Pisa e con arrivo alla scuola 'Quasimodo' di Calambrone e ritorno, con un’unica fermata intermedia a Tirrenia, secondo gli orari che saranno stabiliti successivamente (sulla base degli orari di ingresso e uscita della scuola). In questo caso le iscrizioni, che scadono il 15 maggio, sono rivolte esclusivamente agli alunni iscritti per l’anno scolastico 2024-25 alla scuola secondaria di primo grado 'N. Pisano' che siano residenti nel Comune di Pisa e siano in regola con il pagamento delle tariffe dovute per il servizio di trasporto scolastico, se utilizzato, in relazione ad anni scolastici precedenti. La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 di lunedì 15 aprile fino alle ore 12:00 di mercoledì 15 maggio, esclusivamente on line collegandosi al relativo modulo nella sezione 'scuola' al link https://servizi.comune.pisa.it. La presentazione della domanda per il servizio navetta non esclude la possibilità di poter presentare anche quella per il servizio di trasporto scolastico.

Entrambi gli avvisi con le informazioni per partecipare e le tariffe relative al servizio di trasporto scolastico sono pubblicati sul sito web del Comune di Pisa all’indirizzo: https://www.comune.pisa.it/it/ ufficio/trasporto-scolastico.