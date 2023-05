Vecchiano: aperte le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto per il 2023/2024

C’è tempo fino al prossimo 31 maggio per iscriversi ai servizi scolastici messi a punto dal Comune di Vecchiano, nello specifico servizi di trasporto e di mensa scolastica.

"Per l’anno scolastico 2023/24, le tariffe rimangono invariate e riusciamo ancora una volta a proporre delle riduzioni per i nuclei familiari che propongono una condizione Isee fino a 20mila euro", affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore alle politiche scolastiche Lorenzo Del Zoppo. "A fronte di tutte le difficoltà che stanno riscontrando gli enti locali in tema di bilancio, anche a causa dei rincari delle materie prime e dei contemporanei mancati trasferimenti statali per le nostre istituzioni, elemento che darebbe modo di sopperire ad una situazione che rischia di impattare pesantemente sui servizi ai cittadini, è stato per noi prioritario lasciare invariate le tariffe che permettono di usufruire di tali servizi a supporto della frequenza scolastica di ragazzi e ragazze", aggiungono Angori e Del Zoppo.

"Per quanto riguarda il servizio mensa - concludono - il buono pasto è fissato in una tariffa base di 4,60 euro, importo sul quale saranno applicate delle riduzioni in base all’indice isee. Per quanto concerne, inoltre, il servizio di trasporto scolastico le tariffe base mensili, sono le seguenti: 28 euro per infanzia; 33 euro per primaria, paritaria e secondaria di I grado. Anche in questo caso, saranno applicate delle riduzioni in base alla situazione isee documentata".

Modalità di iscrizione

I genitori e le famiglie degli alunni che nell'anno scolastico 2023-2024 frequenteranno le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di 1° grado del Comune, possono chiedere di utilizzare il servizio mensa ed il servizio trasporto. Le domande devono essere presentate online, utilizzando il programma in uso per i pagamenti dei servizi scolastici. I termini per presentare domanda sono perentori e scadranno alle ore 24 del 31 maggio, quando la procedura online verrà chiusa. In caso di domanda non presentata nei termini, l'ammissione al servizio sarà possibile soltanto nei limiti delle disponibilità e delle esigenze organizzative.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune esclusivamente con richieste per posta elettronica all’indirizzo: istruzione@comune.vecchiano. pisa.it. Per assistenza nello svolgimento delle pratiche è possibile rivolgersi allo sportello Se.pi. esclusivamente previo appuntamento telefonico contattando il numero 050220561 o accedendo al sito www.sepi-pisa.it.