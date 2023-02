Ispezione nel campo di via dell'Idrovora a Coltano: trovato un arsenale di munizioni

Gli agenti della Polizia Municipale del Nosu, coordinati dal commissario Paolo Migliorini, si sono presentati ieri mattina 6 febbraio al villaggio in via dell'Idrovora, per eseguire un'ispezione. Sulla scorta di alcune informazioni raccolte, gli agenti infatti immaginavano di poter trovare armi e munizioni, materiali tenuti a veloce portata di mano dai possessori. La ricerca è stata breve: in un manufatto in mattoni, vicino l'ingresso del campo, è stato rinvenuto un piccolo arsenale di munizioni di vario calibro, sia per pistola che per fucile.

In un angolo erano stipate: 40 cartucce calibro 12 e 40 cartucce calibro 8 da fucile, oltre a 45 cartucce calibro 22 per pistola, una cartuccia per 44 Magnum e una scatola di piombini calibro 4.5 per carabina ad aria compressa. Accanto è stata trovata la custodia di un fucile semiautomatico a pompa Beretta serie 300 ed una canna calibro 12 per lo stesso fucile, presumibilmente fatto sbrigativamente sparire non appena avvistate le auto di servizio in arrivo sull'Aurelia. Nello stesso anfratto si rinvenivano due custodie di pistole revolver marca Uberti calibro 36, denunciate come rubate in una abitazione di Calci nel 2021. Anche in questo caso delle armi sono state trovate solo le custodie.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. L'evento assume importanza - specificano dal Comando - quale presa di coscienza della disponibilità di armi e munizioni clandestine in capo a persone che gravitano nella zona e, si teme, dedite ad attività criminose di vario genere. Nell'ambito dell'ispezione sono stati trovati anche diversi veicoli abbandonati a bordo strada in condizione di relitto e due borse da golf nuove ed in ottime condizioni, complete di numerose mazze e palline, sicuramente provento di furto. Il derubato che riconoscesse i propri oggetti può contattare la Polizia Municipale di Pisa per la restituzione.