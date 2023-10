Istituto Modartech protagonista sulle passerelle di Roma e Milano

Dalle aule di Pontedera, negli spazi dove venne alla luce la mitica Vespa simbolo del design Made in Italy, alle luci del firmamento fashion e dello star system: gli studenti di Istituto Modartech saranno protagonisti delle passerelle di Roma e Milano nei prossimi giorni, in compagnia di nomi evocativi quali Vogue e Achille Lauro. Si chiama 'Les Enfants Terribles' il primo progetto moda diretto dal cantante e icona di stile per le nuove generazioni, a cui hanno preso parte alcuni dei laureati e laureandi in Fashion Design della scuola di alta formazione di Pontedera. La collezione sarà presentata in anteprima a Roma, sabato 21 ottobre, in occasione della prima edizione italiana di Vogue Forces of Fashion, serata di gala all’ex mattatoio a cui prenderanno parte big della moda made in Italy quali Sabato De Sarno, nuovo direttore creativo di Gucci fresco della sua prima Milano Fashion Week e Pierpaolo Piccioli, stella polare di Valentino.

La sfilata con i capi ideati dagli studenti chiuderà l’evento e lancerà simbolicamente la manifestazione della settimana successiva: Fashion Graduate Italia (24-26 ottobre, BASE Milano), giunta alla nona edizione, passerella dedicata ad accademie, istituti e scuole di moda e design di tutta Italia, a cura di Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS.

Ospite d’eccezione dei due eventi Achille Lauro, star della musica e icona trasversale, che in occasione della Forces of Fashion si presenterà in veste di direttore creativo di 'Les Enfants Terribles', collezione realizzata in collaborazione con lo stylist Nick Cerioni e Mirta, lo showroom digitale che connette designers indipendenti con seller internazionali. La collezione raccoglie gli outfit ideati dai giovani designer delle scuole di moda associate a Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS, vincitori di un contest ideato per supportare le nuove generazioni di creativi. Tra questi, Nicola Setaro e Sara Giannini di Istituto Modartech, con una coppia di look volti a reinterpretare, con l’utilizzo dei soli colori bianco, nero e rosso, il classico sartoriale con un touch rock.

L’alta sartorialità, unita alla voglia di sperimentare, fa da filo conduttore anche alle collezioni degli otto studenti Modartech che sfileranno sotto i riflettori della Fashion Graduate Italia, al BASE di Milano dal 24 al 26 ottobre. Tre giorni dedicati a scuole, professionisti di settore e aspiranti tali, scanditi da incontri interattivi, talk di approfondimento con Achille Lauro per raccontare l’evoluzione del settore, booths con installazioni e possibilità di conoscere i giovani designer provenienti dalle diverse scuole coinvolte nella manifestazione, giunta quest’anno alla nona edizione. L’appuntamento da segnare in agenda è mercoledì 25 ottobre, alle ore 15.45 con la sfilata dedicata ai talenti di Istituto Modartech (anche in diretta streaming su www.fashiongraduateitalia.it). In passerella gli outfit di Marta Garfagnoli, Lisa Berti, Teresa Ferrara, Chiara Balla, Alice Desideri, Cecilia Colca, Rachele Birindelli, ed Aurora Morrocchesi.