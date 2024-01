Istituto Modartech e Scuola Sant'Anna a Pitti Uomo con le collezioni del futuro

Capi trasformabili che cambiano colore con il calore e si illuminano nell’oscurità riflettendo la luce, outfit che integrano lavorazioni e trattamenti innovativi, collezioni futuristiche nate sulla base delle nuove esperienze virtuali, oltre a progetti realizzati da D-house, Innovation Hub del Gruppo Pattern e prototipi di tecnologie indossabili sviluppati dall’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

La tradizione sartoriale dell’artigianato italiano si unisce alle più avanzate tecnologie del futuro nelle creazioni che Istituto Modartech di Pontedera ha presentato in occasione di Pitti Immagine Uomo 105 (9-12 gennaio 2024). L’appuntamento si è svolto al 'The Social Hub' di Firenze, con la mostra dal titolo 'Fashion Future' dove sono stati esposti una serie di progetti realizzati dai talenti della scuola di alta formazione di Pontedera, che integrano l’artigianalità tipica del Made in Italy a soluzioni innovative, dove ogni capo o accessorio diventa un'autentica forma d'arte. Opere uniche, frutto delle capacità manuali e di una passione intramontabile per la bellezza e la qualità. Un viaggio attraverso l’evoluzione nella moda, espressione di creatività, ingegno, saperi artigiani e visione verso il futuro.

Sono state 10 le collezioni presentate, a cavallo tra moda e tecnologia, dove le lavorazioni e la ricercatezza dei materiali utilizzati rappresentano tratti distintivi di ogni progetto. Ciascun capo riesce ad andare oltre l’estetica grazie all'utilizzo di materiali ‘intelligenti’, stampe 3D, laserature e lavorazioni innovative, unendo tradizione e avanguardia. I lavori portati in mostra sono caratterizzati anche dalla collaborazione con partner tecnici, condividendo intenti, scelte consapevoli, usi e consumi in una stretta sinergia tra formazione e mondo aziendale. Istituto Modartech, infatti, conta su un network di oltre 800 realtà, coinvolte in progetti didattici, laboratori, stage e tirocini.