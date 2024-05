San Giuliano Terme: le istruzioni per richiedere il Bonus idrico 2024

L'amministrazione comunale di San Giuliano Terme informa che i residenti, in possesso dei requisiti elencati e reperibili sul sito istituzionale, possono presentare domanda online per ottenere l'agevolazione 'Bonus sociale idrico integrativo' per l'anno 2024.

Essa dovrà essere presentata esclusivamente mediante utilizzo dell'apposita piattaforma entro e non oltre il 6 giugno al seguente link: https://servizisocioeducativi.comune.sangiulianoterme.pisa.it/backoffice2/login.php. Si può accedere alla piattaforma tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d'identità elettronica) o Tessera sanitaria carta nazionale dei servizi abilitata.

La documentazione del bando, con i requisiti per aderire, le modalità di presentazione della domanda, le indicazioni operative ed ogni altra informazione utile si trovano al seguente link https://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/il-comune/uffici-comunali/servizi-sociali/bonus-idrico-integrativo-2024/8627.