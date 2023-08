Le ultime erano state Amici della Terra Versilia, Comitato permanente per la difesa di Coltano, La Città ecologia e Legambiente Versilia. Oggi, 29 agosto, l'associazione ambientalista Italia Nostra si schiera contro l'eventualità di attivare corse in notturna all'Ippodromo di San Rossore, con tutti i lavori collegati che sarebbero necessari, come un impianto di illuminazione importante.

"Si sostiene - scrive l'associazione - che non ci sia un grande impatto ambientale e che, comunque, il Parco non deve 'imbalsamare' il territorio. Ci sembra che in queste argomentazioni ci sia un equivoco di fondo: in un Parco ci sono molte opportunità, che in un’area qualunque non sempre sono possibili: ad esempio, si possono fare passeggiate ed escursioni in silenzio respirando aria di buona qualità. Si possono osservare natura e paesaggio, altrove divenuti rari, e vi si possono salvaguardare specie ed habitat in pericolo di estinzione. Si possono ammirare e imparare a riconoscere molte specie di animali e piante. Si possono fare prospezioni e studi scientifici su diversi ambienti e studiare la flora e la fauna che li abitano. Per ciò che riguarda le attività meno importanti che si fanno nel parco come le scampagnate, le gite al mare, le manifestazioni sportive, gli eventi musicali, artistici e letterari, queste sono da considerare di contorno. Sono sicuramente piacevoli all’interno di un’area protetta, ma non sono comprese fra le finalità della sua istituzione, il raggiungimento delle quali impone loro dei limiti. Le attività collaterali non devono infatti arrecare disturbo alle piante, agli animali e agli habitat che li ospitano. In altre parole, esse devono essere compatibili con il contesto ambientale".

"E’ questo il caso dell’ippodromo di San Rossore - puntualizza Italia Nostra - sino ad ora le corse, svolte solo di giorno, dall’autunno alla primavera, hanno potuto aver luogo in maniera 'sostenibile', comportando un impatto limitato, nel tempo e nello spazio, sugli habitat della tenuta. Se invece venissero effettuate in notturna, la luce, il chiasso e il traffico delle automobili turberebbero la calma che regna nella tenuta dopo il tramonto, non solo negli immediati dintorni, ma anche a una certa distanza, perché luce e frastuono si diffonderebbero lontano, nel silenzio della notte, senza contare altri elementi di disturbo più sofisticati, che una valutazione d’impatto ambientale descriverebbe nei dettagli. Coloro che ogni volta propongono diversivi alle vocazioni di un Parco, semplicemente non sono né pratici, né amanti di tutte quelle attività che trovano la loro migliore realizzazione nelle aree protette; se ne facessero esperienza, probabilmente capirebbero che ciò che propongono è espressione di un rapporto epidermico con la natura e cambierebbero idea".