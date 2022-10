Italiani e stranieri conquistati dalla qualità del 'Pisa Food & Wine festival'

Grande successo di pubblico per la 10° edizione di 'Pisa Food & Wine', che si tenuta nel fine settimana appena conclusosi nella centralissima piazza Vittorio Emanuele. Battuti tutti i record per un appuntamento che è ormai diventato l’evento di punta del turismo enogastronomico dell’autunno. I numeri del successo di questa edizione: oltre il 15% di calici in più venduti per l'assaggio dei vini. Sold out per le Masterclass, quelle del vino le più gettonate che hanno proposto in degustazione etichette del territorio pisano: incrementati i posti a disposizione del 20%, anche quest’anno si è registrato il tutto esaurito. Molte le testimonianze di soddisfazione per la qualità dei vini in degustazione sia dai giornalisti ed esperti che le hanno condotte che dal pubblico in sala. Le degustazioni guidate di cioccolato e liquori, novità di quest’anno, hanno avuto anch’esse apprezzamento da parte del pubblico.

Più che soddisfatti anche gli 80 produttori agroalimentari e vitivinicoli delle Terre di Pisa grazie ad un pubblico che ha saputo apprezzare i formaggi, salumi, pasta, tartufi, miele, cioccolato, dolci e conserve, olio, vino, birra e liquori proposti in assaggio e in vendita. Quasi triplicate le adesioni ai tour guidati tra i banchi d’assaggio, che quest'anno hanno visto coinvolti ONAF, ONAS, FISAR oltre che AIS, che lo scorso anno aveva fatto da apripista: sono state oltre 300 le persone che hanno partecipato ai tour incontrando i produttori e cercando di acquisire consapevolezza su tecniche e metodi di lavorazione, nonché sui segreti e le storie dei prodotti in vendita.

Rafforzato ancora di più il rapporto con gli attrattori turistici del territorio, dal museo delle navi romane alle mura di Pisa, alle visite guidate alla scoperta della Pisa più nascosta. Novità assolute della decima edizione e sold out sono stati gli aperitivi tipici organizzati al Museo San Matteo e alla Pisa ebraica, un modo per far scoprire l’immenso patrimonio artistico della città. Il sistema di relazioni ha riguardato anche musei e attrazioni fuori città, accreditando il Festival come un evento capace di attrarre, anche grazie ai target nazionali della comunicazione, un elemento di attrazione turistica per l’intero week end.

A concludere l’evento il consueto appuntamento con il contest sulle produzioni tipiche, quest’anno dedicato al salame toscano. Una giuria popolare, composta da pubblico non professionale e una giuria tecnica, composta da esperti ONAS - Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi, delle associazioni di categoria pisane e di Slow Food Pisa hanno assaggiato e votato i salami di cinque produttori, basandosi su criteri sensoriali (aspetto, gusto, profumo, consistenza). Hanno partecipato alla sfida: Bernardini Gastone di Lorenzana, Az. Agr. La Carbonaia di Alessandro Raugei di Palaia, Az. Agr. Castrogiovanni Maria di Volterra, Macelleria Balestri di Lari e Macelleria Morelli Mariano di Pontedera. Le due giurie hanno dichiarato vincitore del Pisalame contest “Terre di Pisa” Bernardini Gastone con sede a Lorenzana.

"E' una grande soddisfazione constatare la crescita continua di questa manifestazione - ha commentato il Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest Valter Tamburini - che promuove le eccellenze enogastronomiche delle Terre di Pisa e insieme il turismo culturale dell’autunno. Continueremo ad investire per accrescere la forza attrattiva del Festival perché si affermi ancora di più come volano economico della città e del suo entroterra. Già ora annunciamo le date della 11° edizione: 20, 21 e 22 ottobre 2023 così che possa già essere incorporato nelle proposte di viaggio della nostra DMC". Il Festival ha il patrocinio del Comune di Pisa, dell’Università di Pisa e della Regione Toscana e gode della Partnership con Vetrina Toscana, AIS e FISAR e delle associazioni di categoria pisane. Sponsor della manifestazione: Uliveto.