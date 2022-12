Terre dei Presepi: l'itinerario in Toscana

Dove andare a Natale e per le feste? In giro a vedere i presepi.

Il festival nazionale Terre di Presepi, l’Itinerario presepiale più lungo d’Italia, propone tante mete per ammirare le natività in tutte le sue espressioni, vivente o di figura, artistica o meccanizzata. Un viaggio nell’Italia diffusa alla scoperta dei borghi e dei paesi, dove l’aspetto identitario emerge nella rappresentazione del presepe così come nelle bellezze artistiche e gastronomiche dei vari luoghi.



Ecco l’elenco dei luoghi, delle date e degli orari di apertura dell’itinerario proposto da Terre di Presepi in Toscana. (Aggiornamenti in progress attraverso il sito internet www.cittadeipresepi.com)